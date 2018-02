Grupo leigo pede reforma na Igreja Católica Cerca de 4.000 membros do grupo reformista católico Voz dos Fiéis, nascido a partir dos escândalos sexuais envolvendo clérigos da Igreja, assinaram um abaixo-assinado exortando o papa João Paulo II a adotar uma série de políticas propostas pelos bispos americanos em junho. O grupo, composto por americanos e fiéis de outros países, fez sua primeira reunião ampla neste sábado. Numa declaração, o grupo se compromete a encontrar maneiras de permitir que católicos leigos ?participem ativamente no governo e no direcionamento da Igreja Católica?. Entre as propostas sob debate há a cessão de poder de definir políticas para católicos leigos, e dar aos paroquianos voz no processo de escolha de padres e bispos. Thomas Doyle, capelão da Força Aérea na Alemanha, disse que o escândalo dos abusos sexuais foi resultado da ?ilusão de que o clero está, de alguma maneira, acima dos demais?. A palavra ?democracia? assusta muitos sacerdotes, ele disse, mas os católicos leigos devem abandonar a ?timidez e a deferência temerosa diante das mesmas estruturas que nos traíram?. Ele também pediu que os católicos parem de dar ?sustentação financeira? a essas estruturas. A Voz dos Fiéis é ?a organização de católicos leigos que mais cresce no mundo?, disse o presidente do grupo, o professor universitário James Post, da Universidade de Boston.