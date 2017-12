Grupo ligado à Al-Qaeda anuncia plano contra EUA no Iraque Um grupo militante iraquiano ligado à Al-Qaeda anunciou neste sábado, na web, que lançou uma nova estratégia de combate para dominar áreas no Iraque além de Bagdá. Um áudio postado em um site freqüentemente usado por insurgentes aparentemente mostra a voz de Abu Abdullah Rashid al-Baghdadi, também conhecido como Abu Omar al-Baghdadi, líder do Conselho da Shura Mujahedin. Na fita, com duração de 22 minutos, al-Baghdadi afirma que sua nova operação, intitulada "Dignidade", terá como alvo o plano do presidente norte-americano, George W. Bush, de enviar mais 21.500 soldados para se juntarem com os cerca de 130 mil já estabelecidos no Iraque. "Eles (os EUA) anunciaram seu novo-velho plano", disse al-Baghdadi. "Trouxemos ao nosso povo sunita as boas novas de um plano (...) mais amplo e mais forte com o poder de Deus, que incluirá não só Bagdá, mas todas as áreas dentro do Estado islâmico." Al-Baghdadi também disse que a nova operação "aumentará o ciclo de batalhas", e acrescentou que esses combates "terminarão com a declaração de derrota de Bush". A autenticidade da fita não pôde ser imediatamente verificada. Al-Baghdadi não forneceu detalhes do novo plano insurgente.