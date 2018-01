Grupo marroquino é principal suspeito de ataques em Madri O governo espanhol afirmou hoje que um grupo extremista islâmico marroquino ligado à Al-Qaeda é o principal suspeito dos atentados de Madri, numa reversão oficial da posição inicial de que separatistas bascos eram o alvo principal das investigações. O Grupo Combatente Islâmico Marroquino, precursor de um grupo acusado dos atentados suicidas a bomba do ano passado em Casablanca, é agora a "prioridade" nas investigações, anunciou o ministro do Interior Angel Acebes. "Não descartamos outras opções, mas as investigações estão indo primariamente nessa direção", acrescentou. O grupo já havia sido apontado por jornais espanhóis, mas foi a primeira vez que o governo espanhol o identificou publicamente como o foco da investigação dos atentados contra trens de Madri em 11 de março. Acebes disse que depoimento de testemunhas e a descoberta de uma casa rural onde os atacantes teriam montado as bombas usadas nos ataques levaram os investigadores para perto da solução do complô por trás das explosões, que mataram 191 pessoas e feriram mais de 1.800. "A investigação está avançando. Em 18 dias prendemos 23 pessoas, incluindo alguns dos chefes do ataque", afirmou Acebes. Autoridades marroquinas, britânicas e alemães estão envolvidas nas investigações, informou. Fontes judiciais disseram que o juiz Juan del Olmo irá emitir uma ordem internacional de prisão contra cinco outros suspeitos. Dos detidos, 18 continuam sob custódia - 11 marroquinos, dois indianos, dois espanhóis e três sírios. Quatorze dos suspeitos foram acusados de assassinato em massa ou de cumplicidade ou de pertencer a um grupo terrorista. Quatro ainda têm de comparecer perante a um juiz. Pelo menos seis testemunhas, entre elas algumas feridas nos ataques, apontaram como o principal suspeito Jamal Zougan, segundo a mídia espanhola. Ele teria sido visto saindo de um dos quatro trens atacados deixando para trás uma mochila, divulgou a Rádio Cadena Ser. Zougam foi detido junto com seu meio-irmão, Mohamed Chaoui, dois dias depois dos ataques. Mas a mãe deles, Aicha Achab, garantiu ao jornal El Mundo que os irmãos estavam com ela num apartamento em Madri quando as explosões ocorreram. Imediatamente após os atentados de 11 de março, o governo do primeiro-ministro José Maria Aznar insistiu que o grupo separatista basco ETA era o principal suspeito, mesmo depois de ter surgido evidências de uma ligação islâmica. Acebes foi um dos que acusaram os separatistas bascos. "O ETA estava buscando um massacre" e "alcançou seu objetivo", disse o ministro na época. Mas perguntado numa entrevista publicada hoje no jornal ABC se a investigação havia encontrado alguma evidência do envolvimento da ETA, Acebes respondeu: "Nenhuma".