Grupo militante anuncia decapitação de marine Um grupo militante anunciou hoje a decapitação de um fuzileiro naval americano seqüestrado no Iraque. O grupo Jaish Ansar al-Suuna disse que a vítima era o cabo Wassef Ali Hassoum, um militar de descendência libanesa. Seis dias atrás, a rede de televisão do Catar Al-Jazira difundiu imagens de um homem com os olhos vendados. O grupo ameaçava executá-lo caso todos os detidos "em cárceres da ocupação" não fossem libertados. "Desejamos informar que um marine de descendência libanesa foi executado e que logo verão o filme com seus próprios olhos", afirma um comunicado publicado na Internet e assinado pelo chefe do grupo, Abu Abdula al-Hassan bin Mahmoud. O Exército dos EUA em Bagdá disse que está averiguando as informações e que, por este motivo, não comentaria o caso no momento.