Grupo militante do Egito jura lealdade a Estado Islâmico

Se verdadeira, a declaração de lealdade seria um estímulo ao Estado Islâmico, que tem mostrado sua ampla influência na região na medida em que faz avanços territoriais no Iraque e na Síria.

O grupo militante baseado no Sinai publicou o clipe, de 9 minutos e 26 segundos, em uma conta que se autodenomina porta-voz oficial do Ansar.

O clipe foi então publicado em um site usado por militantes.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade da declaração, nem entrar em contato com o grupo diretamente para comentar o assunto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No clipe, um homem se identifica apenas como parte do "departamento de informação" do grupo. Ele diz que os militantes prometeram lealdade a Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, que agora enfrenta ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos.

A conta no Twitter publicou outras declarações em nome do grupo nos últimos meses. Muitas vezes, a conta é suspensa e reaberta; uma dessas suspensões rápidas ocorreu horas antes de a declaração ser publicada no Twitter.

(Reportagem de Ahmed Tolba)