Grupo missionário dos EUA dribla embargo contra Cuba Vestidos com camisetas com inscrições contra a política de seu país em relação a Cuba, vários membros de um grupo de assistência humanitária chegaram hoje em Cuba. Cerca de 120 voluntário do grupo Pastores da Paz voaram para Havana a partir do porto mexicano de Tampico, onde lotaram um barco com 12 veículos, mantimentos, medicamentos, computadores e bicicletas com destino à ilha, em clara contravenção ao embargo comercial dos EUA. ?Sabemos em nossos corações e mentes que o embargo é imoral, ilegal, ilógico e injusto?, disse Lucius Walker, um ministro protestante de Nova Jersey, fundador do Pastores da Paz. Os voluntários, cujas idades variam de 10 a 91 anos, vieram dos Estados Unidos e outros seis países. Os americanos desafiaram as novas medidas de seu país, que limitam severamente as viagens à ilha. ?Creio que é absolutamente imperativo que nossos cidadãos defendam seus direitos?, disse Alfred Dale, de 78 anos, um pastor aposentado, residente em Bellingham, Washington. ?Se não os defendermos, os perderemos.? O embargo americano, que busca pressionar a economia cubana e o governo do presidente Fidel Castro, está em sua quarta década. Uma nova rodada de medidas, que entrou em vigor dia 20 de junho, intensifica a pressão, ao reduzir o montante de recursos que se podem enviar a Cuba e ao limitar as visitas de grupos culturais, acadêmicos e de cubanos-americanos. A viagem assistencial marca o 14º ano em que o Pastores da Paz leva bens a Cuba, apesar das restrições. O grupo burla o bloqueio ao recusar-se a solicitar documentação para realizar exportações para a ilha, usando o território mexicano para driblá-lo. Os donativos, que este ano totalizam 126 toneladas, foram arrecadados em 127 cidades americanas e em três do Canadá. Vários ônibus escolares e outros veículos com a carga cruzaram a fronteira mexicana a partir de Hidalgo, no Texas.