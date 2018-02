Grupo palestino ameaça famílias de dirigentes de Israel O grupo radical palestino Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa ameaçou hoje matar parentes de dirigentes israelenses caso famílias de militantes suicidas ou envolvidos em atentados sejam deportadas para a Faixa de Gaza. Na quinta-feira, o Exército israelense prendeu 21 parentes do sexo masculino de ativistas procurados e de dois homens-bomba responsáveis pelo duplo atentado em Tel Aviv na quarta-feira, no qual morreram 5 pessoas. Os militares dizem que a deportação pode levar à redução desse tipo de ataque, mas a Suprema Corte determinou que isso só poderá ser feito se for comprovada a ligação dos parentes com ações extremistas. Os palestinos protestaram contra a medida e acusaram Israel de violar as Convenções de Genebra.