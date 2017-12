Grupo político sueco acusa Sharon de crimes de guerra A facção jovem do partido governante da Suécia abriu hoje um boletim de ocorrência policial contra o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, acusando-o de crimes de guerra. Um lei local permite que as cortes suecas julguem supostos criminosos de guerra de outros países, mas, para tanto, é necessária a aprovação do governo. Segundo a chanceler Anna Lindh, Estocolmo não apoiará a iniciativa porque "isto poderia piorar ainda mais o processo de paz no Oriente Médio". O grupo Jovens Social-Democratas da Suécia acusou Sharon de violar as regras da guerra ao permitir o uso de excessiva violência contra palestinos e ataques a civis durante as incursões israelenses na Cisjordânia. "Com esta ocorrência, queremos mostrar que Ariel Sharon, seus comandantes e soldados que violaram as leis de guerra correm o risco de serem levados a julgamento e sentenciados", disse o presidente do grupo, Mikael Damberg. Procuradores suecos analisarão agora a queixa e decidirão sobre a abertura de uma possível investigação. Depois, poderão até mesmo solicitar a extradição do premier israelense. "Há pouco interesse do governo sueco em encampar um processo judicial que colocaria em risco o processo político (no Oriente Médio)", disse Lindh.