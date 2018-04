Grupo pressiona líder a deportar tia queniana Em mais um desafio ético, Barack Obama está sendo pressionado pelo grupo Americanos pela Imigração Legal (Alipac, em inglês) a deportar sua tia, uma imigrante ilegal que vive em Boston. O grupo, que luta contra a imigração ilegal nos EUA, apresentou às autoridades um pedido de prisão e de deportação contra Zeituni Oyango, natural do Quênia, meia-irmã do pai do presidente. Quatro anos atrás, um juiz de imigração ordenou que Zeituni deixasse os EUA após seu pedido de asilo ser rejeitado. "Obama prometeu que seu governo honrará as leis", disse William Gheen, da Alipac. "Obama precisa deportar a tia ou destruirá sua credibilidade ao demonstrar favoritismo."