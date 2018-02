Várias autoridades de segurança renunciaram nos últimos dois anos. Por muito tempo, acreditava-se que os crimes haviam sido cometidos por gangues de imigrantes, e não motivados por violência racial. O único membro sobrevivente do grupo neonazista, Beate Zschaepe, vai a julgamento na próxima quarta-feira (17) no tribunal regional de Munique. As informações são da Associated Press.