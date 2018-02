Grupo protesta contra visita de Biden a Turquia

Biden, a Turquia, gritando "Biden, vá embora. Este país é nosso."

A demonstração aconteceu neste sábado no lado europeu de Istambul, enquanto Biden estava a caminho para se encontrar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, no lado asiático da cidade.

O vice-presidente norte-americano não viu o protesto, organizado pela Associação de Jovens da Turquia, o mesmo grupo que agrediu três militares da Marinha dos Estados Unidos uma semana atrás, também em Istambul.

Os manifestantes jogaram tinta vermelha contra os marinheiros e colocaram sacos brancos sobre suas cabeças. Os militares, que não ficaram feridos, eram do USS Ross, um destroier de mísseis guiados que estava ancorado numa enseada do Estreito de Bósforo, no Mar Negro. Fonte: Associated Press.