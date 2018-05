Grupo que discute situação líbia acha necessária renúncia de Kadafi

Veja também:

A informação foi anunciada em entrevista coletiva concedida pelo ministro das Relações Exteriores do Catar, o xeque Hamad bin Jassin bin Jaber Al-Thani, ao lado dos chanceleres britânico, William Hague, e italiano, Franco Frattini, segundo a emissora Al Jazira"

Brics

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, os países do Brics (Brasil, China, Índia e Rússia, além de África do Sul) pediram, segundo a Reuters, o fim de intervenções no Oriente Médio e no norte da África, e clamaram pelo diálogo. O bloco também rejeita o uso da força na região.

"Concordamos com o princípio de que o uso da força deve ser evitado", escreveram, em referência específica à situação na Líbia. A declaração conjunta foi elaborada durante reunião dos Brics na cidade de Sanya, na ilha chinesa de Hainan.

Com Efe e Reuters