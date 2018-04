Grupo que reúne opositores sofre forte divisão Pelo menos 20 membros do Conselho Nacional Sírio decidiram ontem formar um grupo à parte, na mais séria divisão entre os opositores do ditador Bashar Assad. Os dissidentes são liderados pelo advogado e ex-juiz Haitham al-Maleh. Em comunicado, o grupo diz que em 11 meses o Conselho, com sede em Istambul e formado por 270 membros, 'não obteve avanços'. / REUTERS