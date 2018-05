Grupo radical mata policial em delegacia O grupo radical islâmico atacou ontem uma delegacia em Kano, no norte da Nigéria e matou um policial. A cidade foi palco de um violento atentado no dia 20, que deixou 185 mortos. Os principais alvos do grupo, que defende o estabelecimento da lei islâmica no país e tem intensificado seus ataques nos últimos meses, são cristãos e policiais.