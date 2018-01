Grupo radical preferia Bush a Kerry, revela ex-refém Um dos vigias dos dois jornalistas franceses seqüestrados em agosto no Iraque - e libertados esta semana - lhes disse que seu grupo preferia a reeleição do presidente americano, George W. Bush, porque sua política ajuda a expandir o fundamentalismo islâmico. Essa foi uma das revelações do repórter Georges Malbrunot ao diário francês Le Figaro, para o qual cobria a guerra quando foi capturado junto com Christian Chesnot, correspondente da Radio France Internationale. Malbrunot contou ao Figaro que durante o cativeiro perguntou a seu carcereiro se ele preferia Bush ou o democrata, John Kerry. "Queremos Bush porque com ele os soldados americanos permanecerão no Iraque e deste modo poderemos expandir-nos", explicou o homem. O jornalista explicou que o vigia lhe disse que o ataque dos Estados Unidos contra o regime Taleban, no Afeganistão, depois do 11 de setembro de 2001, permitiu que os grupos fundamentalistas islâmicos se estendessem por todo o mundo. "Agora estamos presentes em 60 países. Nosso objetivo é derrocar os governos árabes e estabelecer um califado da Andaluzia até as fronteiras da China." Houve repetidas referências dos seqüestradores ao "xeque Osama" (Bin Laden), disse Malbrunot, que também observou que o grupo que os seqüestrou - o Exército Islâmico iraquiano - tem uma agenda iraquiana e uma agenda internacional jihadista (pela guerra santa). Quando perguntou ao carcereiro quais eram suas prioridades, ele respondeu: "Há duas: Arábia Saudita e Egito. Mas sabemos que todos os líderes árabes são traidores. Nenhum é realmente islâmico."