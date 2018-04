Grupo rebelde da Colômbia quer dialogar com o governo

Em resposta, o vice-presidente da Colômbia, Angelino Garzon, repetiu uma antiga posição do governo: suspendam a violência e o governo vai considerar a oferta. O grupo rebelde é responsável por pelo menos 3 mil combatentes e aumentou os ataques nos últimos dois anos. Mantém relações com Cuba e com governos anteriores da Colômbia.

O principal grupo rebelde do país são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que possuem quase três vezes mais membros e operam de forma mais ampla. As informações são da Associated Press.