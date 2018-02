Grupo rebelde irlandês INLA entrega suas armas

O representante do INLA Martin McMonagle anunciou que o grupo entregou todo seu arsenal em recentes encontros secretos com funcionários envolvidos com o desarmamento. Segundo ele, a medida tomada pela organização marxista INLA representaria um "avanço para a classe trabalhadora na Irlanda". As leis especiais permitindo que os paramilitares entreguem suas armas sem que sejam processados deixarão de valer amanhã.