Grupo rebelde liberta 49 soldados da força de paz no Sudão

"Todos os mantenedores de paz estão livres, mas mantemos três sudaneses que os acompanham", disse o porta-voz do grupo rebelde Movimento de Justiça e Igualdade, Gibreel Adam Bilal.

Mais cedo nesta segunda-feira, o grupo informou que havia sequestrado 52 mantenedores de paz da Missão Conjunta de Paz das Nações Unidas e da União Africana em Darfur (Unamid).

Uma porta-voz da missão internacional disse que as pessoas foram liberadas, mas que ainda estavam na região de Darfur, pois não queriam deixar os três civis detidos pelos rebeldes para trás.

A Unamid vem sendo repetidamente alvo nos confrontos que duram quase dez anos entre tropas do governo e insurgentes em Darfur, região situada no oeste do Sudão.

O porta-voz do movimento rebelde justificou a captura dizendo que os soldados da Unamid "entraram em nosso território sem permissão e estavam acompanhados de três sudaneses que suspeitamos estejam trabalhando para os serviços de segurança".

Ele afirmou que o movimento suspeita que a Unamid ajuda as forças do governo na espionagem do território em poder de grupos rebeldes.

Os insurgentes de Darfur, predominantemente não-árabes, pegaram em armas em 2003, queixando-se de que o governo central do país marginalizava política e economicamente a região. As autoridades mobiliaram tropas e milícias, de maioria árabe, para conter a revolta.

Os esforços internacionais para impor a paz na região não tiveram resultado. Embora a violência tenha diminuído, nos últimos anos algumas áreas passaram a ser lugar sem lei e se tornaram frequentes os ataques de gangues de criminosos, milícias, soldados e grupos tribais.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz e Ulf Laessing)