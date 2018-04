Grupo rebelde sírio detém jornalista libanês

O grupo autoentitulado Brigada da Tempestade do Norte Azaaz, operando na província de Aleppo, próximo à fronteira com a Turquia, disse ser responsável pela captura do jornalista em sua página no facebook. O grupo diz que o jornalista deve ser libertado "assim que forem obtidas mais informações sobre ele", mas não deu mais detalhes.

Abu Ibrahim ganhou notoriedade no meio do ano quando seu grupo assumiu a responsabilidade pelo sequestro de um grupo de peregrinos xiitas libaneses. Segundo o observatório internacional pela liberdade de imprensa, Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Itani investigou o sequestro. "Ele investigou o sequestro de 11 peregrinos xiitas em agosto e depois fez contato com os sequestradores", disse a RSF.

Em nota divulgada neste sábado, a RSF demonstrou grande preocupação com o destino de Itani e pediu a seus mantenedores por sua libertação imediata. "A organização pede aos sequestradores que libertem Fida Itani, sem demora e sem condições", diz a nota. As informações são da Dow Jones.