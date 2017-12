Grupo recomenda declarar Machu Picchu em risco Pela falta de um plano adequado de proteção da cidade inca de Machu Picchu, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Arqueológicos (Icomos) recomendou a inclusão do local na lista de patrimônio mundial em perigo, informou neste domingo um jornal local. Não foi possível confirmar a informação com funcionários do governo. O jornal El Comercio escreveu que a decisão do Icomos, organismo de consulta permanente do Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco, representaria uma complicação para uma missão peruana que viajará à China para que Machu Picchu seja declarado monumento em perigo. Situada a 500 quilômetros de Lima, Machu Picchu é a maior atração turística do Peru.