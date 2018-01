Grupo sabota oleoduto no Iraque Um grupo de sabotadores explodiu um oleoduto na região sul do Iraque, na madrugada de sábado. Bombeiros tiveram um trabalho árduo para apagar o incêndio causado pela detonação, ocorrida próxima a Hartha, a 30 quilômetros de Basra, disse o coronel Nouri Mohamed. Um executivo da empresa prejudicada, a South Oil Co., informou que vários técnicos toveram de cortar o fluxo de petróleo que passava pelo duto, que chega a transportar 15 mil barris diários. O executivo pediu para não ser identificado. Insurgentes têm atacado repetidamente a infra-estrutura petrolera iraquina, numa tentativa de frustrar os esforços de reconstrução e abalar o governo interino do país.