Grupo separatista ETA declara cessar-fogo permanente

O ETA afirmou que o cessar-fogo é um sinal de seu comprometimento com um processo de paz definitivo no País Basco e rumo ao fim dos confrontos armados. "Os cidadãos bascos devem ter uma voz sobre seu futuro, sem qualquer tipo de interferência", afirmou um dos três membros encapuzados do ETA que aparecem no vídeo, que mostra ao fundo uma faixa do grupo e uma bandeira basca.

O ETA, que já usou o Gara para muitos anúncios no passado, matou 829 pessoas durante uma campanha de quatro décadas pela independência da região basca no norte da Espanha e sudoeste da França. O grupo é classificado como terrorista por Estados Unidos, Espanha e União Europeia. O ETA já decretou várias vezes um cessar-fogo no passado, mas acabava por realizar novos ataques após algum tempo em que não havia avanços nas negociações com o governo espanhol. As informações são da Dow Jones.