Grupo solta 15 crianças na Rússia; 2 morreram na invasão O grupo armado que fez reféns em uma escola da cidade russa de Beslan, próxima à fronteira com a Chechênia, libertou 15 crianças, segundo a BBC. A emissora britânica informou que o incidente já provocou duas mortes: a de um pai que resistiu aos invasores e a de um dos rebeldes. Outras nove pessoas ficaram feridas, segundo a porta-voz do parlamento local, Fátima Khabolova. As agências internacionais divergem sobre o número de reféns, com as estimativas das matérias oscilando entre 120 a 400 pessoas. A invasão à escola ocorreu no primeiro dia de aula, quando havia uma cerimônia, que reunia também pais de alunos. No início da invasão, cerca de 50 estudantes conseguiram escapar dos seqüestradores.