Grupo suspende ameaças de bomba para aperfeiçoá-las Um grupo misterioso que alega ter enterrado nove bombas em diferentes pontos da extensa malha ferroviária francesa anunciou nesta quinta-feira a suspensão temporária de suas ameaças para aperfeiçoar sua habilidade para executá-las. "Atualmente, nenhuma das bombas colocadas no sistema ferroviário francês é capaz de funcionar", garantiu o grupo autodenominado AZF em cartas endereçadas ao presidente da França Jacques Chirac, e ao ministro de Interior Nicolas Sarkozy. "Com a experiência adquirida nas últimas semanas e agora conscientes de problemas tecnológicos e logísticos, entre outros o AZF suspende suas ações pelo tempo que for necessário para remediá-las", diz a mensagem de uma página assinada pelo grupo. O Ministério de Interior informou ter recebido a carta na manhã de hoje e divulgou à imprensa uma cópia da correspondência. A carta vem à tona um dia depois de um artefato explosivo com sete detonadores ter sido encontrado parcialmente enterrado ao lado de uma ferrovia nos arredores de Troyes, a sudeste de Paris. A descoberta da bomba resultou em uma minuciosa inspeção das linhas férreas francesas. A bomba de ontem foi a segunda a ser encontrada em pouco mais de um mês. A ameaça do AZF foi revelada pelo governo francês em 3 de março, quando informou-se que uma bomba de alto poder destrutivo fora encontrada em 21 de fevereiro na linha de trem entre Paris e Toulouse, perto de Limoges, na região central da França. De acordo com o governo, a localização da bomba foi obtida por meio de uma troca de correspondências com o AZF. Originalmente, o governo informou que o AZF ameaçava detonar as nove bombas a não ser que a França pagasse US$ 4 milhões e ? 1 milhão. De acordo com a polícia, uma carta enviada a Chirac com data de 8 de março passou a exigir US$ 4 milhões e ? 2 milhões. Na nova carta, o AZF avisa que, se o dinheiro não for pago na data exigida, "a França superará sem glória os números espanhóis", referindo-se aos atentados que, em 11 de março, causaram a morte de pelo menos 190 pessoas em Madri.