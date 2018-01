Grupo terrorista ameaça matar búlgaros no Iraque Um grupo leal ao jordaniano Abu Musab al-Zarqawi ameaça matar dois reféns búlgaros se os EUA não libertarem todos os iraquianos presos em 24 horas, de acordo com um videoteipe exibido pela TV Al-Jazira. O grupo Monoteísmo e Guerra Santa enviou à estação um vídeo em que dois búlgaros não-identificados aparecem sentados e algemados, com três homens mascarados ao redor, dois dos quais carregam rifles e o terceiro, um lançador de granadas. Ao fundo vê-se a bandeira do grupo, negra com um círculo dourado. Um dos mascarados lê uma declaração, mas sua voz é inaudível no vídeo. O narrador da Al-Jazira disse que o grupo exige a libertação de todos os iraquianos detidos em 24 horas. O grupo já reivindicou responsabilidade pela decapitação do empresário americano Nicholas Berg e do tradutor sul-coreano Kim Sun-il. Acredita-se também que esteja por trás de uma série de ataques às forças de segurança iraquianas que deixaram 100 mortos às vésperas da posse do governo provisório do Iraque.