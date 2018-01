Grupo terrorista ameaça países árabes que ajudarem o Iraque Um grupo terrorista publicou um aviso na internet ameaçando qualquer nação islâmica ou árabe que contribua com a tropa muçulmana para o Iraque proposta pelo governo da Arábia Saudita. ?Nossas espadas serão desembainhadas na face de qualquer um que coopere com os judeus ou cristãos?, diz a declaração. ?Atacaremos com punho de ferro todos os traidores dos governos árabes que cooperarem com os sionistas, em segredo ou abertamente?. O texto foi assinado pela Brigada Omar el-Mukhtar do Jamaat al-Tawhid al-Islamiya, uma organização pouco conhecida, cujo nome principal significa Grupo do Monoteísmo Islâmico. Já é o nome de um nacionalista líbio que lutou contra a colonização italiana e foi enforcado em 1931.