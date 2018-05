Grupo terrorista filmou falso controle na Argélia

Um suposto comando do grupo salafista montou na última sexta-feira, 3, um falso controle de estrada na província argelina de Tizi-Ouzou que fez filmagens enquanto ameaçava perpetrar novos atentados terroristas, informa neste domingo, 5, o jornal "Liberté". "Tivemos uma grande sorte porque não nos degolaram nem nos roubaram", assegurou ao jornal de Argel um dos viajantes interceptados no falso controle, dando detalhes do ocorrido. O comando era formado por cerca de 20 indivíduos, e uma parte deles vestia uniformes militares e o restante a típica indumentária dos afegãos. Os terroristas se identificaram como pertencentes ao grupo Al Qaeda no Magrebe Islâmico e mantiveram o falso controle por aproximadamente 20 minutos. Antes de se retirar, o comando solicitou que os motoristas transmitissem uma mensagem na qual asseguram que perpetrarão novos atentados com carros-bomba como os de abril e junho passados em Argel e Lakhadaria.