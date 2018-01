Grupo terrorista lança CD-ROM de recrutamento O grupo terrorista liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, visto como o principal agente da Al-Qaeda no Iraque, lançou um CD-ROM convocando os homens de religião muçulmana a pegar em armas contra os ?cruzados? no Iraque e ameaçando matar o primeiro-ministro do governo iraquiano provisório. O CD-ROM de 45 minutos, exemplar do qual foi obtido pela Associated Press, também inclui a reivindicação de responsabilidade por atentados no Iraque e mostra imagens de ataques contra forças americanas e outros alvos. O lançamento do CD, cujo conteúdo não pôde ser autenticado de forma independente, havia sido noticiado pelo jornal Al-Siyassah, do Kuwait. Chamado ?Os Ventos da Vitória?, o conteúdo exibe supostos integrantes do grupo Monoteísmo e Guerra Santa, de al-Zarqawi, treinando com armas em diversos locais, alguns no deserto e outros em campos de grama. O jornal do Kuwait disse que o CD-ROM, de produção profissional, vêm circulando entre fundamentalistas islâmicos. O narrador conclama os muçulmanos a se unirem à luta contra as forças estrangeiras no Iraque, dizendo ?ergam-se, amigos, Deus abriu as portas do paraíso (para os mártires)?.