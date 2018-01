Grupo terrorista suicida atua em Cabul, dizem EUA Uma célula de terroristas suicidas está operando em Cabul, capital do Afeganistão, com o objetivo de atingir tropas estrangeiras, informam militares americanos. "Por meio de nossas fontes de inteligência, soubemos que há uma célula aqui em Cabul, cuja missão principal é buscar tropas internacionais ou da coalizão e atingi-las com ataques suicidas", disse o coronel Tom Collins, principal porta-voz americano, em entrevista coletiva. Na sexta-feira, um suicida dirigindo um carro-bomba atingiu um comboio militar americano nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos, matando 16 pessoas, no pior ataque suicida desde a queda do regime fundamentalista islâmico, em 2001. Um homem que se identificou como porta-voz do taleban reivindicou a autoria do ataque de sexta. Não houve, ainda, reivindicação da morte do governador.