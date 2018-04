Grupo vem sofrendo desgaste nos últimos anos A organização separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA) foi fundada em 1959, durante a ditadura de Francisco Franco, para lutar pela independência do País Basco, região que inclui o norte da Espanha e o sudoeste da França. Nos últimos 50 anos, seus atentados mataram cerca de 850 pessoas e há aproximadamente 800 membros do grupo na prisão. Nos últimos anos, aumentaram as prisões de líderes do grupo e Nicolas Sarkozy, eleito presidente da França em 2007, endureceu deixou de fazer vistas grossas aos terroristas que usavam o território francês. Em maio de 2008, o "número 1" da organização, Javier López Peña, foi preso na cidade de Bordeaux.