Grupo vive acampado no Acre O maior grupo a receber refúgio no Brasil desde 1992 vive atualmente nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, ambas no Acre. Os 120 bolivianos que fugiram de Pando no fim de 2008 foram instalados em ginásios esportivos e em sindicatos locais até conseguir alugar imóveis ou hospedar-se com parentes ou amigos. Além deles, 150 brasileiros que trabalhavam na Bolívia voltaram ao Brasil depois dos confrontos e agora vivem num assentamento de lonas plásticas em Xapuri (AC).