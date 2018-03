Grupo xiita do Líbano promete sequestrar mais sírios

A onda de sequestros piora o cenário da guerra civil na Síria, aumentando os temores que o conflito cause o ressurgimento da violência no Líbano, país com seu próprios histórico de guerras civis. O porta-voz da família, Maher al-Mikdad, disse nesta quinta-feira que "se algo acontecer com Hassane (aquele que está preso na Síria), nós vamos matar o refém turco e muitos outros. Mas vamos começar com os turcos."

O conflito na Síria possui contornos sectários. Os rebeldes são predominantemente sunitas, enquanto o presidente Bashar Assad e seu círculo são Alauitas, um ramo dos xiitas. De forma parecida, o Líbano enfrenta antigas rivalidades entre as comunidades xiitas e sunitas. As informações são da Associated Press.