Grupo xiita sequestra 9 estrangeiros Rebeldes do grupo Houthi sequestraram no sábado um grupo de 9 trabalhadores humanitários (7 alemães, 1 britânico e 1 sul-coreana), na província de Saada, no noroeste do Iêmen. A captura ocorreu depois da libertação de 24 médicos que haviam sido sequestrados antes, na Província de Amran. O grupo exige a libertação de rebeldes presos.