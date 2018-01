Grupos curdos se unem por Estado autônomo Os dois principais grupos nacionalistas curdos do norte do Iraque chegaram a um acordo para dar continuidade, em conjunto, à luta para a criação de um Estado autônomo na região, informou hoje a rede de tevê turca NTV, citando fontes de inteligência em Ancara. Líderes da União Patriótica do Curdistão, conduzida por Jalal Talabani, e do Partido Democrático do Curdistão, dirigido por Messoud Barzani, se reuniram em segredo, segundo a emissora, em 13 de agosto, e decidiram ativar o parlamento criado pelas forças curdas no norte do Iraque. O governo da Turquia está preocupado com a hipótese da criação de um Estado curdo, que, de acordo com Ancara, poderia desestabilizar a região.