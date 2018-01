Grupos da mesma facção palestina se enfrentam no Líbano Um conflito entre dois grupos da mesma facção em um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano, na segunda-feira, 19, deixou um militante palestino morto, segundo informações de policiais que faziam segurança no local. Quatro outras pessoas ficaram feridas na luta entre a Insurreição Fatah e a Fatah al-Islam no campo de Nahr al-Bared, perto da cidade portuária de Trípoli, na noite de segunda-feira, disseram as fontes. O atirador pertencia à Fatah al-Islam. Os conflitos diminuíram durante a noite. As tensões no campo têm sido altas desde que as autoridades libanesas anunciaram na semana passada que membros da Fatah al-Islam confessaram a explosão de dois ônibus em um área cristã em fevereiro, que matou três pessoas. A Fatah al-Islam, que se separou da pró-Síria Insurreição Fatah no ano passado, alega ter ligações com a Al-Qaeda. O governo libanês diz que o grupo, que tem cerca de 200 militantes, está diretamente ligado à inteligência síria. Forças de segurança libaneses estão proibidas de entrar em campos de refugiados palestinos por causa de um acordo árabe feito em 1969.