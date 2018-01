Grupos de direitos humanos condenam concessão dos EUA à Colômbia As organizações humanitárias Human Rights Watch (HRW) e Anistia Internacional criticaram hoje a decisão dos EUA de "certificarem" o governo colombiano na questão de direitos humanos para poderem enviar a primeira parcela da ajuda militar à Colômbia, cujo valor total é de US$ 104 milhões. A certificação garante o desembolso de US$ 62 milhões dos US$ 104 milhões incluídos no orçamento federal norte-americano para 2002. Em uma declaração conjunta, a Anistia, a HRW e o Escritório de Washington para a América Latina (WOLA em inglês) afirmaram que o governo da Colômbia fracassou em dar os mínimos passos exigidos para cumprir os requisitos em matéria de direitos humanos. As três entidades disseram "reconhecer" a seriedade com que as autoridades norte-americanas estão encarando o assunto, mas denunciaram que, "por outro lado, o governo colombiano não fez progressos em direção ao cumprimento de condições como a suspensão dos militares de alta hierarquia envolvidos em sérios abusos ou a prisão de conhecidos violadores dos direitos humanos". "A decisão do Departamento de Estado foi tomada apesar de numerosas evidências demonstrando o pequeno progresso obtido em melhorar o deplorável recorde colombiano no terreno dos direitos humanos", disse as entidades. Segundo José Vivanco, diretor da HRW, o governo dos EUA está proppondo a concessão de milhões de dólares em ajuda para o combate ao terrorismo na Colômbia, mesmo quando os militares colombianos se negam a romper seus vínculos com um grupo terrorista citado nas próprias listas do Departamento de Estado. As organizações de direitos humanos vêm denunciando há tempos as relações entre as Forças Armadas de Bogotá e as paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) - grupo incluído na lista negra do Departamento de Estado de organizações terroristas internacionais.