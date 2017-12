Grupos de direitos humanos se opõem a ajuda à Colômbia Os Estados Unidos deveriam reter sua ajuda antidrogas concedida ao Exército da Colômbia porque a instituição não cumpre as condições de direitos humanos exigidas pelo Congresso dos EUA, informaram três importantes grupos de direitos humanos nesta terça-feira. A crítica veio à tona um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ter proposto a expansão da ajuda militar à Colômbia para ajudar o país a proteger um importante duto de petróleo de ataques guerrilheiros. A assistência militar concedida à Colômbia está limitada ao combate às drogas. Nenhuma condição foi atendida, diz um documento publicado em conjunto pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch e pelo Gabinete de Washington na América Latina. "Em 2001, a violência política aumentou, o massacre de civis mais do que dobrou em freqüência, ataques contra sindicalistas e funcionários de grupos de defesa dos direitos humanos continuam com altos índices e os perpetradores de abusos contra os direitos humanos continuam sem responder por seus atos", disse Alexandra Arriaga, da Anistia Internacional, durante entrevista coletiva. O Departamento de Estado dos EUA informou estar analisando as preocupações dos ativistas e deve decidir dentro de algumas semanas se a Colômbia tem condições de receber a ajuda. De acordo com a chancelaria norte-americana, os governos de Colômbia e Estados Unidos fazem do respeito aos direitos humanos uma prioridade. O governo da Colômbia não comentou o episódio. A Colômbia foi a principal beneficiária de um pacote de US$ 625 milhões aprovado pelo Congresso no ano passado para o combate às drogas na região andina. O pacote faz parte do Plano Colômbia, um programa de US$ 1,3 bilhão que fornece helicópteros e treinamento aos agentes antidrogas colombianos.