Grupos de oposição da Síria se unem contra Assad

Burhan Ghalioun, líder do Conselho Nacional da Síria, e Haytham Manna, do Órgão de Coordenação Nacional para a Mudança Democrática, ou NBC, assinaram o documento no Cairo, Egito, na noite de sexta-feira, segundo um comunicado da NBC e informações de Omar Idilbi, integrante do conselho nacional.

A revolta popular na Síria começou em março de 2011, inspirada por outras manifestações da Primavera Árabe. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 5 mil pessoas morreram no país em consequência dos esforços do governo para sufocar os protestos. As informações são da Associated Press.