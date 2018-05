Grupos fazem campanha de desobediência civil no Iêmen

De acordo com ativistas da oposição, moradores de pelo menos 18 cidades se envolveram na campanha de desobediência civil. Lojas, escolas e escritórios do governo ficaram fechados. O objetivo é promover o fechamento desses estabelecimentos duas vezes por semana até a saída de Saleh.

O presidente se mantém no cargo apesar dos protestos e da renúncia de muitos partidários leais, incluindo membros de sua tribo, oficiais militares e importantes autoridades do governo. Mais de 130 pessoas foram mortas por forças de segurança e partidários de Saleh desde o início das manifestações.

Na segunda maior cidade do país, Taiz, dezenas de milhares de manifestantes foram para as principais ruas protestar contra uma iniciativa de países do Golfo Pérsico que deu a Saleh e à sua família imunidade contra processos judiciais, informou o ativista Nouh al-Wafi.

Os autores da iniciativa, os seis países que formam o Conselho de Cooperação do Golfo, vão se reunir no domingo na capital da Arábia Saudita, Riad, onde seus ministros de Relações Exteriores devem ajustar a proposta para encerrar a crise no Iêmen. As informações são da Associated Press.