Grupos humanitários alemães cogitam sair do Iraque Grupos de assistência humanitária da Alemanha estão considerando a possibilidade de sair do Iraque por causa da onda recente de violência, informou Hartmu Wilfert, porta-voz da Aktion Deutschland Hilft, organização que abriga os grupos humanitários alemães. "Não sabemos por quanto tempo a neutralidade de nossos grupos será efetiva para garantir a proteção nessa situação", disse ele. As informações são da Dow Jones.