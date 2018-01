Grupos humanitários preparam-se para entrar no Iraque À medida que tropas norte-americanas começavam a se aproximar da Bagdá, cada vez mais agentes humanitários internacionais mobilizam-se perto da fronteira com o Iraque, com o objetivo de organizar a ajuda. Eles estão reunindo água, comida, medicamentos e outros produtos de primeira necessidade para substituir um programa de bem-estar social "que foi desligado", como disse um organizador. Jornalistas ao lado das tropas que avançam rumo a Bagdá relataram ter visto iraquianos nas estradas implorando por comida. Alguma ajuda humanitária foi distribuída pelos militares. Porém, devido aos perigos da guerra, apenas uma pequena quantidade de carregamentos de ajuda chegou ao Iraque. O Unicef - Fundo das Nações Unidas para as Crianças - enviou um comboio de seis caminhões que levou água à periferia da cidade de Basra, o ponto mais distante alcançado até agora pelo Unicef no sul do Iraque. Ainda hoje, um comboio de 19 caminhões com 500 toneladas de farinha enviado pelo Programa Mundial de Alimentação da ONU deveria entrar no norte do país invadido pelas forças lideradas pelos Estados Unidos. Apesar de não haver relatos de falta de comida no norte do Iraque, controlado pelos curdos, os armazéns de comida da região estão quase vazios, de acordo com Khaled Mansour, porta-voz do Programa Mundial de Alimentação em Amã, Jordânia. Em obediência às sanções econômicas impostas pela ONU, o Iraque está engajado, desde 1996, num programa de exportação de petróleo em troca de comida e outros produtos de primeira necessidade, sob estrita supervisão da Organização. Até o início da guerra, a comida era distribuída por meio de 43.000 agentes autorizados a praticamente todos os iraquianos. Aproximadamente 60% da população dependia totalmente da comida doada. Na cidade portuária de Umm Qasr, por exemplo, muitos dos agentes de distribuição estão hoje desaparecidos, dizem funcionários da ONU. O motivo aparente é suposta ligação dos distribuidores ao Baath, o partido governista iraquiano. Segundo Chris Petch, da Organização Internacional de Migração da ONU, isto pode vir a acontecer em todo o Iraque. "Nós tínhamos aqui todo um país dependente de um estado de bem-estar social sob supervisão da ONU, mas agora o programa está desligado", alertou. Veja o especial :