Grupos humanitários temem por segurança no Afeganistão Várias organizações internacionais de ajuda humanitária, acostumadas a trabalhar em zonas de guerra, retiraram pessoal estrangeiro do sul do Afeganistão. Os grupos temem pela segurança de seus funcionários, depois do assassinato de um estrangeiro na semana passada. O grupo Médicos Sem Fronteira embarcou seus quatro funcionários estrangeiros em um avião e os enviou a Herat, no oeste do país. A ONU ordenou que seu pessoal fique fora de ação pelas próximas duas semanas. "Estamos olhando para nossa segurança com outros olhos", disse John Oerum, chefe de segurança da ONU na região sudoeste do Afeganistão. Oerum disse que tentará determinar o nível de perigo para funcionários estrangeiros no sul do Afeganistão, onde a milícia Taleban aparentemente se reorganizou. Segundo fontes afegãs de inteligência, os talebans estão recrutando novos membros em campos de refugiados no Paquistão. As forças especiais dos Estados Unidas e seus aliados afegãos retomaram suas operações militares no sul do país depois que Ricardo Manguia, de El Salvador, foi morto com 20 tiros no último dia 27. Ele era funcionário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Testemunhas disseram que o Taleban alertou seus colegas afegãos para que não trabalhassem com estrangeiros.