Grupos ligados a Al-Zarqawi seqüestram três turcos no Iraque Seguidores do líder terrorista no Iraque Abu Musab al-Zarqawi afirmaram hoje ter seqüestrado três trabalhadores turcos e ameaçaram decapitá-los em 72 horas, aumentando a tensão que precede a visita do presidente americano, George W. Bush, à Turquia. O vídeo, exibido pela rede de televisão árabe Al-Jazira, mostra os três turcos dizendo seus nomes e seus trabalho no país. Junto com a fita, foi entregue um pronunciamento dos grupos ligados a Al-Zarqawi, Tawhid e Jihad, no qual eles ameaçam decapitar os reféns a menos que as empresas turcas se retirem do território iraquiano. A mensagem dos terroristas não deixa claro quando ou onde os trabalhadores foram capturados, nem a data em que vence o prazo de 72 horas. Acredita-se que o tempo deva expirar na terça-feira. Os dois homens desaparecem há dois dias, afirmou um oficial do consulado turco em Bagdá, sem dar mais informações. A última de uma série de seqüestros levados a cabo pelo movimento ligado a al-Zarqawi - que já decapitou outros dois reféns, um americano e um sul-coreano - ameaça desestabilizar o encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que deve ocorrer na segunda-feira em Istambul, para discutir a situação no Iraque.