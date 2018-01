Grupos palestinos rejeitam ajuda norte-americana Dezenas de grupos palestinos e líderes comunitários pediram nesta quinta-feira que seja rejeitada a ajuda do governo dos Estados Unidos por causa do apoio a Israel, informou um comunicado. Dentre os 84 signatários do documento estão organizações e indivíduos, inclusive a Fatah, movimento político de Yasser Arafat, Hanan Ashrawi, uma porta-voz do povo palestino. O comunicado também foi assinado por nove organizações não-governamentais. A declaração foi distribuída pelo LAW, um grupo palestino de defesa dos direitos humanos, e pedia mais assinaturas. O ativista palestino de direitos humanos, Khader Shkirat, disse que os "Estados Unidos apóiam os crimes de Israel e com a outra mão oferecem ajuda humanitária aos palestinos. Isto é inaceitável". O comunicado lembra o ocorrido no campo de refugiados de Jenin palco dos piores confrontos durante uma ofensiva militar israelense contra a Cisjordânia encerrada no começo de maio, e acusa os Estados Unidos de apoiarem os ataques israelenses para agora oferecerem ajuda às vítimas palestinas. Em oito dias de choques entre soldados israelenses e palestinos armados no campo, morreram 52 palestinos, segundo fontes hospitalares, e 23 soldados israelenses. A região central do campo de refugiados foi totalmente devastada por motoniveladoras israelenses, que derrubaram prédios e casas. Path Kabra, funcionária do Consulado dos Estados Unidos em Jerusalém disse que a USAID, agência norte-americana de ajuda externa, não responderia "a este chamado para um boicote". Segundo ela, "a USAID continuará ajudando no que for possível e houve pedidos de outros doadores e de funcionários palestinos para que a ajuda continue".