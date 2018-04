Grupos pedem Solís na secretaria do Trabalho dos EUA A AFL-CIO, maior central sindical dos EUA, ao lado de grupos de defesa dos direitos da mulher e organizações pró-hispânicas começaram ontem a pressionar os senadores pela aprovação do nome de Hilda Solís como secretária do Trabalho. Eles acusam os congressistas republicanos de procurarem um pretexto para não aprovar o nome de Hilda, que sempre se opôs, segundo eles, aos interesses patronais. Indicada para o Departamento do Trabalho pelo presidente Barack Obama, Hilda protagoniza o quarto incidente envolvendo sonegação fiscal na equipe do presidente - ainda que a dívida envolva apenas seu marido. Segundo a imprensa americana, Sam Sayyad pagou, às vésperas da audiência de confirmação da mulher, US$ 6,4 mil para resolver questões tributárias pendentes. O Senado adiou a votação de quinta-feira, que confirmaria Hilda no cargo, com o argumento de que precisa de mais tempo para examinar seu histórico. O governo defendeu a escolha de Hilda, afirmando que suas declarações de impostos estavam em dia. ?Não vamos puni-la pelos erros cometidos por seu marido?, disse Tommy Vietor, porta-voz da Casa Branca. Ele garantiu que Hilda e o marido só souberam da dívida esta semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.