Guantánamo afeta reeleição de Obama, dizem analistas

"Acredito que sua promessa de campanha tenha sido sincera na época, mas também foi um erro", afirmou Thomas Mann, do Brookings Institution. "Suspeito que a prisão esteja funcionando enquanto Obama estiver na Casa Branca."

De acordo com o analista conservador Michael Barone, Obama não se arriscará a um confronto com a opinião pública sobre um tema tão sensível quanto a prisão de Guantánamo, destinada a suspeitos de envolvimento nos atentados de 11 de setembro de 2001 e em outros atos de terror.

Mesmo no partido de Obama, o Democrata, vários congressistas chegaram a pedir que o presidente não enviasse a proposta de fechamento da prisão ao Congresso. "Se a opinião pública for contra o fechamento de Guantánamo, Obama não levará adiante sua promessa. Primeiro, porque a maioria dos americanos não quer isso. Segundo, porque será perigoso para seu futuro político", disse Barone. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.