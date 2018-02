Guantánamo: Pelo menos 92 detentos em greve de fome

A nova cifra, calculada pela equipe médica da base naval mantida pelos EUA em Cuba, indica que mais da metade dos detentos está agora em greve de fome.

Desde o início de abril, no entanto, advogados dos detentos afirmam que o número supera 130. Segundo os EUA, 166 pessoas estão detidas em Guantánamo.

Os prisioneiros iniciaram a greve de fome em protesto contra o fato de estarem presos por tempo indeterminado com base em vagas acusações de "terrorismo". As informações são da Associated Press.