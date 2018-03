Guantánamo recebe mais 30 suspeitos de terrorismo Outros 30 detidos da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo chegaram hoje à base naval de Guantánamo, Cuba, ao mesmo tempo em que o Pentágono confirmou a libertação de prisioneiros que não considera perigosos. Segundo a porta-voz do Pentágono, comandante Barbara Burfeind, um avião transportou os detidos de uma localidade não identificada até Guantánamo hoje pela manhã. Burfeind informou que, com a chegada dos novos prisioneiros ao Acampamento Delta, o número de reclusos sobe para "cerca de 625". Ela não deu mais detalhes e nem revelou a nacionalidade dos detidos. Antes da libertação de quatro dos detentos e da chegada dos outros 30, o número de prisioneiros em Guantánamo com relação ao terrorismo era de 598, provenientes de 43 países. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou hoje que três cidadãos afegãos que estavam na base de Guantánamo chegaram a Bagram, e o Paquistão confirmou a chegada de um de seus cidadãos. Burfeind disse apenas que quatro detidos foram libertados. Na semana passada, o secretário de Defesa americano, Donald H. Rumsfeld, revelou que os EUA deixariam em liberdade "um pequeno número" de detidos que não representavam perigo e não tinham mais informações a fornecer à inteligência americana.