Guarda-costas de Saddam é preso em Tikrit Soldados norte-americanos capturaram na madrugada desta terça-feira Adnan Abdullah Abid al-Musslit, uma espécie de guarda-costas do ex-presidente Saddam Hussein, na cidade de Tikrit, cidade natal de Saddam, no Iraque. Outros dois importantes homens ligados a Saddam também foram detidos na mesma ofensiva; Daher Ziana, chefe de segurança em Tikrit, e Rafa Idham Ibrahim al-Hassan, líder da guerrilha Fedayeen, leal a Saddam. Pelo menos outras três pessoas foram presas. Horas antes, na mesma cidade, foi encontrada uma casa com uma grande quantidade de pólvora e minas anti-tanques. Segundo o Exército dos EUA, o arsenal representa munição para pelo menos um mês de combate. Ontem, um soldado norte-americano morreu durante um ataque na capital Bagdá. Segundo fontes militares, um comboio foi atacado com granadas quando passava sob uma ponte. Outros três soldados ficaram feridos. No total, 164 soldados dos EUA morreram em combate no Iraque.