Guarda-costas de vice-presidente do Iraque é morto Um guarda-costas do vice-presidente iraquiano Khudayr al-Khuzai foi assassinado neste sábado em Bagdá, disseram autoridades médicas e de segurança. Khuzai, um dos dois vice-presidentes do Iraque, não estava no local quando o guarda-costas foi morto no bairro de Karrada.